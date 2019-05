Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5.5.2019: Krefeld - Explosion zerstört Gartenlaube - zwei Verletzte

Krefeld (ots)

Am Samstag (4. Mai 2019) kam es in einem Kleingartenverein am Graudenzer Platz zu einer Explosion in einer Gartenlaube. Dabei wurde die gemauerte Laube massiv beschädigt und zwei Krefelder (57 und 44 Jahre) schwer verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Tatortaufnahme unter Hinzuziehung eines Sachverständigen konnte festgestellt werden, dass die Brandursache die Explosion einer undichten Propangasflasche war.

Während des Teekochens mit einem Gasbrenner ist am Geräteanschluss Gas in die Gartenlaube ausgetreten und hat sich in der Laube am Boden angesammelt. Durch einen Funken eines anderen elektronischen Gerätes hat sich das Gas entzündet, sodass es zu der Explosion kam.

Die beiden Männer werden weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt. Es besteht keine Lebensgefahr. (265)

