Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Unfallflucht - Fahrradfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagnachmittag (4. Mai 2019) wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Autofahrer hatte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt.

Im Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr war die 26-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Königsberger Straße in Richtung Hafenstraße unterwegs. In Höhe "Türkenbruch" fuhr ein Auto von der Einfahrt einer Autowerkstatt auf die Straße. Dabei erfasste der Kleinwagen die 26-jährige Fahrradfahrerin. Sie wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend zu Boden. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Auch weitere Passanten eilten der Frau zur Hilfe. Nachdem sie angab, unverletzt zu sein, setzte er seine Fahrt fort und die Zeugen entfernten sich.

Die Krefelderin suchte abends selbstständig ein Krankenhaus auf. Dort blieb sie zur Beobachtung in stationärer Behandlung.

Der Unfallverursacher ist etwa 1,85 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hat blonde Haare. Bei dem Kleinwagen könnte es sich um einen schwarzen Smart gehandelt haben.

Die Polizei Krefeld sucht nun insbesondere den Unfallverursacher sowie die Zeugen, die der Fahrradfahrerin zur Hilfe eilten. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (263)

