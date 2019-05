Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Polizei nimmt Fahrraddieb fest - Betäubungsmittel sichergestellt

In der Nacht zu Montag (6. Mai 2019) hat die Polizei auf der Königstraße einen Mann festgenommen, der mit einem gestohlenen Mountainbike unterwegs war und Betäubungsmittel mit sich führte.

Gegen 3:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 32-Jährigen, der mit einem Mountainbike ohne Licht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg des Südwalls unterwegs war. Als sie seinen Rucksack durchsuchen wollten, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Stephanstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann kurze Zeit später in einer Gebäudenische an der Königstraße festnehmen. Auf seiner Flucht verlor er eine Feinwaage und versuchte noch, Betäubungsmittel unter einem geparkten Auto zu verstecken. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten Werkzeuge, Handschuhe und eine Mütze.

Der polizeibekannte Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde er heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (262)

