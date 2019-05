Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Explosion zerstört Gartenlaube - zwei Verletzte

Krefeld (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019, gegen 17.20 Uhr, kam es in einem Kleingartenverein am Graudenzer Platz, aus bisher ungeklärter Ursache, zur Explosion in einer Gartenlaube. Durch die Wucht der Explosion wurde die gemauerte Gartenlaube massiv beschädigt. Weiterhin wurden ein 57- und 44-jähriger Mann aus Krefeld, die sich zum Zeitpunkt der Detonation in der Laube befanden, verletzt und in eine Duisburger Klinik verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. (261)

