Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Süd: Falsche Handwerker abgewehrt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwei falsche Handwerker wollten sich am Montagmittag (6. Mai 2019) unter dem Vorwand, Arbeiten verrichten zu müssen, Zutritt zu einem Haus auf dem Ferlingsweg verschaffen. Der Eigentümer bemerkte den Betrug, sodass kein Schaden entstand.

Gegen 14 Uhr klingelten zwei Männer in Arbeitskleidung an der Haustür eines 62-Jährigen und boten ihm Arbeiten im Haus an. Der Krefelder lehnte das Angebot ab. Dennoch bestanden die beiden vermeintlichen Handwerker darauf, ins Haus gelassen zu werden. Der 62-Jährige verschloss die Tür und informierte die Polizei.

Währenddessen entfernten sich die Männer mit einem dunkelblauen Kombi in unbekannte Richtung. Polizeibeamte konnten die beiden Männer trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen.

Wie sich herausstellte, hatten die beiden bereits am 29. April und am 3. Mai bei dem 62-Jährigen versucht, unter demselben Vorwand in das Haus zu gelangen.

Die beiden Männer sind circa 35 Jahre alt und haben einen dunkleren Teint. Sie trugen dunkelgrüne Arbeitskleidung, einer von ihnen hatte einen Dreitagebart. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.

Die Polizei appelliert:

- Lassen Sie keine fremden Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie nicht beauftragt haben. - Nehmen Sie keine Haustürgeschäfte an. - Wählen Sie im Zweifel den Notruf der Polizei 110. - Informieren Sie Ihre Angehörigen über die Masche.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (264)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell