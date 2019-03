Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Unfallflucht - Jugendlicher von Roller angefahren

Krefeld (ots)

Am Montagabend (25. März 2019) ist ein Jugendlicher bei einem Zusammenstoß mit einem Roller leicht verletzt worden. Der Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Gegen 19:45 Uhr war der 14-Jährige mit zwei Freunden zu Fuß auf der Steckendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Felbelstraße trat er zwischen geparkten Autos auf die Straße und wurde von einem dunklen Roller angefahren. Der Junge stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der dunkel gekleidete Fahrer entfernte sich.

Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach der Behandlung wieder verlassen konnte.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (181)

