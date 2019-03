Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 25.03.2019: Suche nach zehnjährigem Jan erfolgreich beendet

Krefeld (ots)

Die Fahndung nach dem zehnjährigen Jan wird zurückgenommen. Der Junge konnte wohlbehalten in einem kleinen Dorf an der Lahn in Hessen angetroffen werden. (180)

