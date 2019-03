Polizeipräsidium Krefeld

Lehmheide: Unfallflucht - Fußgänger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Am heutigen Montag (25. März 2019) wurde ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Gegen 8:25 Uhr war der 23-Jährige zu Fuß auf der Kochstraße unterwegs. Im Bereich eines Pendlerparkplatzes ging der Fußgänger über die Sperrfläche, um den Bürgersteig schneller zu erreichen. Dabei kam ihm ein Auto entgegen, welches ihn mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite erfasste. Er stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an, setzte dann allerdings seine Fahrt in Richtung Virchowstraße weiter fort, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, das er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Fahrer war alleine in dem Fahrzeug und ist circa 25 Jahre alt. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Honda mit einem gelben Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (178)

