Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Polizei stellt Fahrraddieb

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am Samstag (23. März 2019) einen Mann gestellt, der mehrere hochwertige E-Bikes und Fahrräder gestohlen und im Keller eines Bekannten gelagert hatte.

Gegen 13:25 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge an der Kreuzung Ostwall/St.-Anton-Straße, wie der Mann ein abgeschlossenes E-Bike entwendete und flüchtete. Er informierte umgehend die Polizei und folgte dem 18-jährigen Täter, der seine Beute schließlich in ein Mehrfamilienhaus an der St.-Anton-Straße hineintrug.

Die Polizisten trafen im Keller auf den jungen Dieb und seinen 39-jährigen Bekannten, der im Haus wohnt. Im Keller fanden sie insgesamt sechs E-Bikes und zwei Fahrräder vor. Im Rucksack des jungen Mannes befanden sich zudem mehrere Werkzeuge, darunter ein Bolzenschneider. Die Beamten stellten die Fahrräder, E-Bikes sowie Werkzeuge sicher. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 39-Jährigen stellten die Polizisten zusätzlich Drogen in geringer Menge sicher. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der 18-Jährige noch am selben Tag wieder entlassen. (177)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell