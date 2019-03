Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum - Schülerinnen angefahren

Krefeld (ots)

Heute Morgen (19. März 2019) um 7:45 Uhr sind auf der Uerdinger Straße zwei elfjährige Mädchen angefahren worden.

Die Schülerinnen wollten um 7:45 Uhr an der Haltestelle Kaiserstraße aus der Straßenbahn aussteigen, als ein Auto versuchte, an der Straßenbahn vorbei zu fahren. Das Fahrzeug erfasste beide Mädchen. Eine der Schülerinnen wurde dabei schwer, die andere leicht verletzt. Die Mädchen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (163)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell