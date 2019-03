Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemeldung der Feuerwehr vom 17.3.2019, 7:08 Uhr: Gladbacher Straße - Brandstiftung - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr hatte von dem Brand am Sonntagmorgen (17. März 2019) im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses an der Gladbacher Straße berichtet. Die Feuerwehr hatte das Feuer um 6:27 Uhr gelöscht. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die am Sonntag gegen 6:20 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Eckgebäudes an der Gladbacher Straße bemerkt haben. Das Haus befindet sich gegenüber der Haltestelle Mengshofstraße, neben der Parkplatzeinfahrt eines Supermarktes.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (162)

