Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Tötungsdelikt in Oppum - Rentner in Wohnung nach Angriff verstorben - Täter unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (11. März 2019) hat die Polizei einen 69 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Werkstättenstraße tot aufgefunden. Er wurde Opfer einer Gewalttat. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gestern Abend um 18:45 Uhr entdeckten zwei Hausbewohner den Rentner in seiner Erdgeschosswohnung, der in einer Blutlache am Boden lag. Zuletzt hatten sie ihn am Sonntagabend (10. März 2019) gegen 20:45 Uhr in der Wohnung gehört und sich später gewundert, dass das Licht in der Nacht in seiner Küche brannte. Als der 69-Jährige sich am Montag tagsüber nicht meldete und auf Klopfen nicht öffnete, schauten die Zeugen durch das Fenster und entdeckten ihn am Boden liegend.

Sie informierten die Polizei, welche die Wohnung von der Feuerwehr öffnen ließ. Die Ermittler fanden den Verstorbenen im Wohnzimmer auf dem Boden liegend. Er hatte Schnittverletzungen im Kopfbereich und an den Händen. Sein umgestürzter Rollator lag vor ihm. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es zwischen dem Opfer und dem unbekannten Täter zu einem Kampf kam.

Der 69-jährige Rentner hatte im Dezember 2018 eine Operation, die dazu führte, dass er körperlich eingeschränkt und auf einen Rollator angewiesen war. Er wohnte alleine und wurde zeitweise von Familienangehörigen unterstützt. So begleitete ihn am letzten Freitag (8. März 2019) eine Angehörige zur Postbankfiliale an der Hauptstraße, wo er 600 Euro von seinem Konto abholte. Das Geld müsste sich zur Tatzeit in seinem Portemonnaie befunden haben. Bislang konnte das Geld in der Wohnung nicht gefunden werden. Möglicherweise wurde es geraubt.

Noch in der vergangenen Nacht hat eine 14-köpfige Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortuntersuchungen dauern noch an, Zeugenvernehmungen ergaben bisher keine konkreten Hinweise auf tatverdächtige Personen. Ob es sich bei dem Motiv für die Tat tatsächlich um Raub handelt, kann bisher nur vermutet werden. Der 69-jährige galt als netter, gutmütiger Mensch, der keine bekannten Feinde hatte.

Am heutigen Tag erfolgt die Obduktion. Die Polizei bittet Anwohner und andere Zeugen um Hinweise zu Personen und verdächtigen Beobachtungen, insbesondere am Sonntagabend (10. März 2019) in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Hinweise werden erbeten an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (147)

Polizeipräsidium Krefeld

www.polizei.nrw.de/krefeld

