POL-KR: Neue Bezirksdienstbeamte in Krefeld

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld hat fünf neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Bezirksdienst in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen, Forstwald und Lindental.

Andreas Lischke und Anja Imhof sind die neuen Bezirksdienstbeamten in Hüls. Polizeihauptkommissar Lischke, der seit 1981 bei der Polizei beschäftigt ist, sammelte zehn Jahre Erfahrungen im Streifendienst und war anschließend acht Jahre im Verkehrsdienst tätig. Nachdem er 16 Jahre als Kradfahrer im Stadtgebiet unterwegs war, wechselte er vor drei Jahren zum Bezirksdienst. Polizeioberkommissarin Imhof startete 1990 ihre Ausbildung bei der Polizei. Bevor sie 2004 zur Polizei nach Krefeld kam, war sie in unterschiedlichen Funktionen in Bonn, Dortmund und Duisburg eingesetzt.

Polizeihauptkommissarin Daniela Ahlke verstärkt das Team in Uerdingen.

Im Stadtgebiet Forstwald ist die 43-jährige Polizeioberkommissarin Ramona Hagens als neue Bezirksdienstbeamtin im Einsatz. 1992 startete sie bei der Polizei. Sie war ebenfalls einige Jahre im Streifendienst und zuletzt Kradfahrerin.

Neu beim Bezirksdienst ist auch Polizeihauptkommissar Martin Esters. Der 51-Jährige ist seit 1983 bei der Polizei beschäftigt und sammelte vor seiner Zeit in Krefeld Erfahrungen in einer Einsatzhundertschaft, sowie bei der Polizei in Köln. Esters ist vielen Krefeldern bekannt als Mitglied der Fahrradstaffel, genannt FINK. Er wird auch bei seiner neuen Tätigkeit in den Bereichen Schicksbaum, Kempener Feld, Grönland und Benrad-Nord viel mit dem Fahrrad unterwegs sein.

