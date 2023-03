Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Versuchter Einbruch in Schule - Polizei stellt drei Männer

Duisburg (ots)

Ein lauter Knall riss die Anwohnerin (25) einer Schule an der Straße Paschacker am späten Donnerstagabend (16. März, gegen 23 Uhr) aus dem Schlaf. Drei Männer hatten mit ihrem Opel Corsa und mit Hilfe eines Spanngurtes ein Tor zum Schulgelände aus der Verankerung gerissen. Die alarmierten Polizisten trafen wenig später am Auto die drei mutmaßlichen Einbrecher im Alter zwischen 21 und 27 Jahren an. Einer von ihnen gab zu, dass sie in die Schule einbrechen wollten. Bei der Überprüfung der Kennzeichen kam heraus, dass diese nicht für den Pkw ausgegeben waren und als gestohlen einlagen. Vor Ort konnten die Beamten nicht klären, wem das Auto gehört, so dass sie es sicherstellten. Das Trio muss sich nun mit Strafanzeigen auseinandersetzen.

