Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei geparkten Pkw

Duisburg (ots)

Ein 22-Jähriger war am Samstagmittag (15. Oktober, 13:05 Uhr) mit seinem Opel Corsa auf der Meidericher Straße in Richtung Wintgensstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Höhe der Ludwig-Krohne-Straße kollidierte er mit zwei geparkten Pkw. Der Duisburger verletzte sich leicht und wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben.

