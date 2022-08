POL-DU: Meiderich: Jugendliche schlagen mit Gürtel auf Duisburger ein

Duisburg (ots) - Am Dienstagabend (23. August, 20:10 Uhr) hat ein Ladendieb in einem Supermarkt an der Max-Peters-Straße auf der Flucht eine Mitarbeiterin (22) geschubst. Eine Zeugin (25) hatte den etwa 50 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er Ware unter seiner Jacke versteckte und das Geschäft verließ. Als die beiden Angestellten ihn stoppen wollten, lud er die Beute in ein Fach seines Rollers, stieß die ...

