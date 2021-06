Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Fotofahndung - Polizei sucht Kioskräuber

Duisburg (ots)

Mithilfe mehrerer Bilder und durch Hinweise von Zeugen will die Duisburger Kripo jetzt einen Kiosküberfall aufklären. Insgesamt vier junge Männer sollen in die Tat verwickelt sein - sie sollen bereits am 9. Mai (ein heißer Sonntagnachmittag) gegen 16:45 Uhr einen 61-Jährigen in seinem Kiosk auf der Weseler Straße überfallen haben. Drei Unbekannte betraten dabei den Kiosk, um den Inhaber mit einem Messer zu bedrohen und Geld von ihm zu fordern, während einer draußen vor der Tür "Schmiere stand". Die Verdächtigen flüchteten mit Bargeld über die Emmastraße. Das Kriminalitätskommissariat 13 fragt nun, wer kennt die jungen Männer auf den Bildern unter dem nachfolgenden Link? Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen. Hier geht es zum Fahndungsportal: https://bit.ly/3dqEMb1

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell