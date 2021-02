Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 79-jähriger Senior vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Seit Mittwochabend (24. Februar, 20:25 Uhr) wird Dieter N. vermisst. Der zwischen 1,65 und 1,70 Meter große Duisburger leidet unter Demenz und war zuletzt im Malteserstift Seniorenzentrum an der Dr.-Hammacher-Str. gegen 18:30 Uhr gesehen worden. Durch seine Krankheit ist der 79-Jährige örtlich und zeitlich desorientiert. Dieter N. ist sehr schlank, hat dunkles, kurzes Haar und trägt einen grauen Rollkragenpullover, eine dunkle Jogginghose sowie dunkle Crocs. Er ist gut zu Fuß. Ersten Hinweisen, dass sich Dieter N. in der Nähe der Dammstraße an der Schifferbörse aufhalten könnte, gingen die Beamten nach und suchten - leider bisher ohne Erfolg - mit Unterstützung von Personenspürhunden und einem Hubschrauber nach dem Senior. Wer ihn sieht, meldet sich bitte bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 0203 2800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell