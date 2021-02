Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Aggressiver Mann fährt Rettungssanitäter an

Duisburg (ots)

Ein 49-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag (24. Februar, 11 Uhr) einen 37-jährigen Rettungsassistenten im Einsatz auf der Wiesbadener Straße angefahren. Der Duisburger hatte die Tür aufgerissen und die Besatzung aufgefordert, mit dem Rettungswagen zur Seite zu fahren. Er stünde im Weg. Wegen des aktuellen Einsatzes verweigerten die Sanitäter das Umsetzen. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und beleidigte sie mit Worten wie "Hängebauchferkel" oder "Hurensöhne". Als der Wüterich dann merkte, dass sie die Polizei riefen, stieg er in seinen Daimler. Er steuerte gezielt auf einen Sanitäter zu und fuhr ihn an. Der 37-Jährige wurde verletzt. Die inzwischen alarmierten Beamten trafen vor Ort alle Beteiligten an. Sie stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher und schrieben eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell