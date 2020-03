Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Polizei sucht angefahrene Fußgängerin

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstag (5. März, 14:30 Uhr) auf der Bronkhorststraße mit einer Renault-Fahrerin zusammengestoßen. Der Mann flüchtete und fuhr in Höhe der Bahnhofsstraße eine Fußgängerin leicht an. Dann setzte er seine Fahrt fort. Die Frau gab vor Zeugen an, nicht verletzt zu sein. Sie lief dann weiter. Ermittlungen führten nun zu dem Unfallfahrer im BMW.

Die Polizei sucht nun die angefahrene Fußgängerin. Sie wird als 17 bis 21 Jahre alt beschrieben, soll circa 1,65 Meter groß sein und schwarze, lange Haare haben. Sie und weitere Zeugen, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Verkehrskommissariat 21 der Polizei Duisburg zu wenden.

