Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: 22-Jähriger mit Cannabis erwischt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am frühen Mittwochabend (29. Januar, 18:00 Uhr) zu einem öffentlichen Parkplatz zwischen der Ungelsheimer und der Mannesmannstraße ausgerückt. Zeugen hatten einen tatverdächtigen Dealer beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen am Parkplatz auf einen 22 Jahre alten Mann, der eine schwarze Sporttasche dabei hatte, in der sich mehrere Tüten mit Cannabis befanden. Der Duisburger gab an, dass es sich um Drogen für den Eigenbedarf handele. Die Beamten stellten das Cannabis sicher und nahmen den jungen Mann mit zur Wache. Nach der Überprüfung seiner Personalien wurde er mit einer Anzeige wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln im Gepäck entlassen. (stb)

