Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Dieb stößt Detektiv in Glasvitrine

Duisburg (ots)

Ein Mann soll am Donnerstag (6. Juni, 17 Uhr) in einem Geschäft auf der Königstraße versucht haben, Schuhe zu stehlen. Als ihn ein Ladendetektiv ansprach und mit ins Büro nehmen wollte, wehrte sich der 28-Jährige. Er stieß den 49 Jahre alten Mitarbeiter in eine Glasvitrine, die dadurch zu Bruch ging. Der Detektiv verletzte sich leicht. Gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen konnte er den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Der Mann erhielt zudem Hausverbot für das Geschäft. (JG)

