Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Kleinkind nach Fenstersturz gestorben

Duisburg (ots)

Ein Kleinkind ist am Donnerstag (23. Mai, 18:20 Uhr) aus einem Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf der Wolfstraße in einen Kellerabgang gefallen. Das 13 Monate alte Mädchen kam noch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo es dann verstarb. Die Kripo ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell