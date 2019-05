Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Unfallflucht mit gestohlenem Ford - Polizei bittet um Hinweise

Duisburg (ots)

An einer Engstelle auf der Spichernstraße haben sich am vergangenen Freitag (17. Mai, 19:48 Uhr) der silberne Opel eines 21-jährigen Duisburgers und ein grauer Ford berührt. Der zwischen 19 und 20 Jahre alte unbekannte Ford-Fahrer soll nach ersten Zeugenangaben mit quietschenden Reifen von der Unfallörtlichkeit geflohen sein. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen und riefen die Polizei. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei dem grauen Ford Mondeo mit Dinslakener Nummernschild um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Unbekannte hatten in der Nacht zum 5.Februar den Wagen auf der Mittelstraße in Homberg entwendet. Die ermittelnden Beamten bitten nun um Hinweise: Wer kennt den unbekannten Fahrer? Er hat blonde, nach hinten gegelte Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren und trug einen Vollbart. Wer hat das Fahrzeug in den vergangenen Monaten gesehen oder den Unfall am vergangenen Freitag beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 280-0. (MH)

