Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Handgemenge nach Gelber Karte bei Kreisligaspiel

Duisburg (ots)

Bereits in der ersten Halbzeit fiel dem Schiedsrichter gestern (15. Mai, 20:15 Uhr) auf einem Sportplatz an der Esmarchstraße die aggressive Stimmung unter den Fußballspielern auf. Als der 19-Jährige dann in der zweiten Halbzeit nach einem Foul einem Spieler die Gelbe Karte zeigte, kam es zwischen den beiden zunächst zu Diskussionen. Mit der zweiten Gelben Karte sollte der betroffene Spieler der Gastmannschaft für fünf Minuten des Platzes verwiesen werden. Dieser war damit nicht einverstanden, erhielt die Rote Karte und es kam zu einem Handgemenge. Als andere Fußballer sich an der Auseinandersetzung beteiligten, flüchtete sich der Schiedsrichter leicht verletzt in die Kabine. Die Partie wurde abgebrochen und die Polizei schrieb eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (JG)

