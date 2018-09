POL-HS: Zeuge verhindert Einbruch

Wegberg-Arsbeck (ots) - Ein Anwohner beobachtete am 6. September (Donnerstag) wie sich gegen 7.10 Uhr eine Person an der Terrassentür eines Wohnhauses auf der Heuchterstraße zu schaffen machte. Als der Zeugen das Fenster öffnete und den Mann ansprach, flüchtete dieser zu Fuß über die Heuchterstraße in Richtung Dahlheim. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich an der Terrassentür Hebelspuren befanden. Der Einbrecher war männlich, 180 Zentimeter groß, hatte dunkle, kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und Jeanshose. Hinweise zu diesem Fall werden erbeten an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

