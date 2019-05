Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen/Röttgersbach: 16 Pkw beschädigt

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Mai) wurden mehrere Pkw im Verlauf der Nordstraße sowie der Mühlbachstraße beschädigt. An allen Fahrzeugen, die jeweils am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren, wurden die Außenspiegel beschädigt. Bislang haben sich 16 Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0203-2800 in Verbindung zu setzen.

