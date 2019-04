Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Vermisste Alexandra K. wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (24. April) hat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 45-Jährigen aus Obermeiderich gebeten. Die Gesuchte erschien am heutigen Morgen bei einer Familie in Beeckerwerth und bat diese ihr Telefon nutzen zu dürfen. Die Vermisste verständigte daraufhin ihre Familie und ist mittlerweile wieder in ihrer gewohnten Umgebung. Wir bitten die Familie, die Alexandra K. geholfen hat, sich unter der Rufnummer 0203-280-0 bei dem Kriminalkommissariat 12 zu melden. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Vorfall ist über die nachfolgenden Links abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4252953 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4253540

