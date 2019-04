Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Mann lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (24. April) erhielt die Polizei durch Mitarbeiter eines Krankenhauses Kenntnis von einem Mann (36), der um 17 Uhr mit mehreren Messerstichen in die Notfallambulanz eingeliefert wurde. Die verständigten Polizisten ermittelten vor Ort, dass ein zunächst Unbekannter den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Als die Beamten im Krankenhaus und Nahbereich nach dem Mann suchten, trafen sie auf einen 30-Jährigen, den Angestellte des Krankenhauses als Begleiter des 36-Jährigen identifizierten. Weil der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes bestand, nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Einen auf dem Krankenhausparkplatz geparkten Kastenwagen, in dem Blutspuren zu erkennen waren, stellten die Ordnungshüter sicher. Der Tatverdächtige bestreitet in Anwesenheit seiner Anwältin die Tatvorwürfe. Der Verletzte entlastete mit seiner Aussage den bislang Festgenommen, so dass dieser wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Eine Mordkommission setzt die Ermittlungen nach dem tatsächlichen Messerstecher fort. (dab)

