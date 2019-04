Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Angerempelt und Geldbörse gestohlen

Duisburg (ots)

Eine 21 Jahre alte Frau wollte am Montag (15. April, 15:50 Uhr) auf der Kammerstraße in Höhe der Blumenstraße ihre Geldbörse aus dem Rucksack nehmen. In diesem Augenblick rempelte sie ein Unbekannter an. Ihr Portemonnaie fiel auf den Boden. Der Dieb schnappte es sich und rannte in Richtung Heinrich-Bertmans-Straße. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt, hat kurze, schwarze Haare, trug einen schwarzen Jogginganzug und Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell