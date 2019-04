Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Polizei sucht einen Zeugen für Handtaschenraub

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Zeugen, der den Täter eines Handtaschenraubes am Montagabend (15. April, 22:20 Uhr) auf der Krefelder Straße gesehen haben soll. Der Zeuge hat an einer Apotheke gestanden, als der Mann an ihm vorbei in Richtung Siegfriedstraße lief. Der Räuber hatte zuvor einer Frau, die vor einer Kneipe stand, die Handtasche entrissen. Er soll etwa 1,70 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt sein. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine beige Kappe auf dem Kopf. Der Zeuge, der vor der Apotheke stand, oder weitere Hinweisgeber melden sich bitte beim KK 13 unter 0203 280-0. (JG)

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

