POL-DU: Bergheim: Rollerfahrer versucht zu flüchten

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Moerser Straße Ecke Schauenstraße am Freitag (12. April, 15:30 Uhr) fiel den Polizisten ein Roller mit Versicherungskennzeichen (max. 45 km/h erlaubt) auf, der mit 57 km/h unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, bremste er zunächst ab und versuchte dann an den Ordnungshütern vorbeizufahren. Ein Uniformierter griff den Oberarm des 30-Jährigen, woraufhin dieser Gas gab. Der Polizist zog ihn vom Zweirad und beide stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich der Beamte leicht. Er konnte trotzdem weiter arbeiten. Der Rollerfahrer blieb unverletzt. Er äußerte, dass das Vorbeifahren eine Schutzreaktion gewesen sei. In der Vergangenheit sei er schon mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden.

Bei seiner Überprüfung kam dann tatsächlich heraus, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnisklasse hat und zudem noch unter Drogeneinfluss fuhr. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen des Widerstands, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss und beschlagnahmten den Roller. (JG)

