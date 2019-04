Polizei Duisburg

POL-DU: Kind auf Tretroller beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Duisburg-Friemersheim (ots)

Am Freitag, 12.04.2019, gegen 16:30 Uhr, beabsichtigte ein 9-jähriger Junge, der auf einem Tretroller unterwegs war, die Straße Am Stellwerk im Bereich des Restaurant Am Stellwerkhof zu überqueren. Beim Versuch die Mittelinsel zu erreichen wurde der Roller von einem heran nahenden Pkw berührt. Das Kind zog sich durch den Sturz eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Ferner klagte es über Schmerzen an der linken Wange. Das Kind konnte nach ambulanter Behandlung in einem Duisburger Krankenhaus an die Eltern übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell