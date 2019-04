Polizei Duisburg

POL-DU: Bissingheim: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (12. April) gegen 16.40 Uhr wollte ein Junge den Worringer Weg überqueren und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Der 8-Jährige befand sich auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 20 und wollte mit seinen Freunden in einem nahegelegenen Waldstück Fußball spielen. Er lief zwischen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seinem Mazda den Worringer Weg in Richtung Mülheim befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass es zu einer Kollision mit dem von rechts kommenden Jungen kam. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt eine Prellung am Kopf und wurde vor Ort durch die Sanitäter eines angeforderten Rettungswagens behandelt, eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

