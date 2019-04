Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus

Duisburg (ots)

Gestern Vormittag (8. April) zwischen 11:15 und 11:45 Uhr haben sich zwei unbekannte Männer auf der Waldecker Straße als Handwerker ausgegeben und einem älteren Paar Geld gestohlen. Einer der beiden verwickelte den Senior in ein Gespräch, der andere bat die 78-Jährige den Wasserhahn im Bad aufzudrehen, während er in der Wohnung umherlief. Als die Männer die Wohnung verlassen hatten, rief der 79-Jährige bei der Firma an. Schnell wurde klar, dass sich die beiden Trickdiebe als falsche Handwerker einer Sanitätsfirma ausgegeben hatten. Einer der Männer ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jacke, eine dunkle Hose und Handschuhe sowie eine Kopfbedeckung. Er hat auffällig weiße Zähne. Der andere Täter ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hat ein Pflaster am Hals und trug ebenfalls zur Tatzeit Handschuhe. Zeugen, die gestern Mittag verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 bei der Kripo (KK 32). (stb)

