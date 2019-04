Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Grafftiy-Sprayer leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Ein Hausmeister hat in einer Tiefgarage an der Friedrich-Alfred-Straße heute Nacht (1. April, 3:40 Uhr) drei Graffity-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die alarmierten Polizisten konnten zwei (17, 18) von ihnen festhalten und eine Spraydose sicherstellen. Der 18 Jahre alte Duisburger wehrte sich und versuchte, einen Beamten in den Schwitzkasten zu nehmen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht durch die Auseinandersetzung. Mit Handschellen ging es für den jungen Mann zur Polizeiwache. Da er nach Alkohol und Cannabis roch, entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Rettungssanitäter versorgten seine und die Verletzungen des Polizisten. Anschließend durfte er nach Hause gehen. Die erwischte 17-Jährige wurde von ihrer Mutter abgeholt. Beide müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Grafftity auseinandersetzen. Bei dem 18-Jährigen kommt noch der Widerstand gegen die Polizisten dazu. Den Namen des dritten Sprayers verrieten sie bisher nicht, so dass die Kripo die Ermittlungen aufgenommen hat. Wer den Flüchtigen, der mit einem Fahrrad weggefahren sein soll, gesehen hat, meldet sich bitte beim KK 36 unter 0203 280-0. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell