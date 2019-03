Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Ohne Führerschein gegen Hauswand gefahren

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (30. März) kam es gegen 20.45 Uhr auf der Holtener Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 17-Jährige befuhr mit dem Opel ihrer 18-jährigen Freundin, die sich auf dem Beifahrersitz befand, einen Wendehammer in Höhe der Hausnummer 146. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal gegen eine Hauswand. Beide wurden verletzt und durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 EUR geschätzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin keinen Führerschein hat. Nach eigenen Angaben wollte sie einmal ausprobieren, wie es ist, ein Auto zu fahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell