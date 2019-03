Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Radfahrerin angefahren - Fahrerin ermittelt

Duisburg (ots)

Gestern Morgen (21. März, 7:55 Uhr) hat die zunächst unbekannte Fahrerin eines dunklen Autos beim Abbiegen an der Kreuzung Varziner/Poststraße eine Radfahrerin übersehen, die neben ihr in Richtung Blücherstraße unterwegs war. Die 60-Jährige stürzte auf ihre rechte Seite und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Im Verlaufe des Tages konnten die Beamten aufgrund von Zeugenaussagen eine 42-Jährige ermitteln. An ihrem Mercedes sicherten sie Spuren, die zu dem Unfall passen. Wegen des Verdachts der Unfallflucht wird jetzt gegen sie ermittelt. (stb)

