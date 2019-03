Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort/Homberg: Polizei gibt Tipps gegen Taschendiebstahl

Flecken- oder Drängeltrick: Was es damit auf sich hat und wie sich die Duisburger besser vor Taschendieben schützen können, erklären Beamte aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz an zwei Aktionstagen im März. Zum ersten Mal geht es um die Tricks der Taschendiebe am kommenden Donnerstag, 14. März, in der Zeit von 9:30 bis 13 Uhr im Kaufland-Einkaufscenter an der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort. Beim zweiten Aktionstag werden die Experten zwei Wochen später - am 28. März, ebenfalls von 9:30 bis 13 Uhr - im Kaufland-Einkaufscenter an der Kirchstraße in Hochheide Rede und Antwort stehen. Sie erklären genau, wie die Bürgerinnen und Bürger sich besser schützen können oder wie man sich im Notfall verhält, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Im vergangenen Jahr zählten die Beamten der Polizei Duisburg 1.598 Fälle. Das sind knapp 600 Taschendiebstähle weniger als im Vorjahr. "Aufklärung ist ein wichtiger Teil der Polizeiarbeit", betont Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels. "Deswegen lassen wir auch an dieser Stelle nicht locker und versuchen die Duisburger Bevölkerung unter anderem mit Aktionstagen für die miesen Maschen der Taschendiebe zu sensibilisieren."

