Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mutmaßlicher Imbiss-Dieb festgenommen

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (9. März, 4:30 Uhr) soll ein junger Mann in einen Imbiss auf der Asterlager Straße eingebrochen sein. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten einen 24-Jährigen in Tatortnähe antreffen, der mehrere Kartons mit Lebensmitteln bei sich trug, die aus dem Imbiss stammen sollen. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

