Polizei Duisburg

POL-DU: Festnahmen nach Pkw-Aufbruch

Duisburg-Duissern (ots)

Am Sonntag, 10.02.2019, gegen 04:10 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Bürger drei männliche Personen im Alter von 18 bis 19 Jahren, wie diese auf der Falkstraße in Duisburg-Duissern mit Taschenlampen in Fahrzeuge leuchteten, an einem Fahrzeug eine Scheibe einschlugen und ein Navigationsgerät entwendeten. Im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten drei Personen im Bereich Innenhafen festgenommen werden. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell