POL-DU: Neudorf-Süd: Pkw prallt gegen Friedhofsmauer - Fahrerin flüchtet

Duisburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam am Dienstag (4. Dezember) eine Pkw-Fahrerin (74) beim Abbiegen von der Wild- in die Waldstraße von der Fahrbahn ab. Ein Augenzeuge beobachtete, wie der weiße Skoda der 74-Jährigen mit einem Betonklotz und danach mit einer angrenzenden Friedhofsmauer kollidierte. Als die Fahrerin im Anschluss flüchtete, verständigte der Zeuge die Polizei. Über das Kennzeichen gelangten die Beamten zur Anschrift der Halterin. Diese räumte ein gefahren zu sein. Ihr Mann (77), der zu dem Zeitpunkt Beifahrer war, klagte über Schmerzen im linken Knie. Gegenüber der Polizei gab sie an nichts davon bemerkt zu haben, dass sie die Mauer um fast 30 Zentimeter versetzt hatte. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell