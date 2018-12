POL-DU: Beeck: Autoanhänger rollt Kind über den Fuß

Duisburg (ots) - Ein Junge (7) wartete am Dienstag (4. Dezember) gegen 13:40 Uhr mit seiner Mutter (30) an einer Fußgängerampel in Höhe des Beecker Marktplatzes. Als der Fahrer (47) zu seinem geparkten weißen Transporter mit Anhänger zurückkehrte und über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Haltestelle Beeck Denkmal wegfuhr, überrollten die Reifen des Anhänger den rechten Fuß des 7-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in Begleitung seiner Mutter zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und gab den verständigten Polizisten einen Hinweis zum letzten Standort des Transporters. Auf der Weststraße konnten die Beamten einen Arbeitskollegen des Flüchtigen ermitteln. Er verständigte den Fahrer des Transporters, der zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte. Er und seine Mitfahrer gaben an, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben. Gegen den Aachener leiteten die Beamten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachtes der Unfallflucht ein.

