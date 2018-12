POL-DU: Neumühl: Ladendieb beißt zu und flüchtet

Duisburg (ots) - Am Mittwoch (4. Dezember) rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:20 Uhr wegen einer vermeintlich bewusstlosen Person zum Hohenzollernplatz aus. Vor Ort erwartete die Beamten ein Notarzt, der eine vermeintlich ohnmächtige Frau behandelte und ein Ladendetektiv. Während der Arzt schnell zum Ergebnis kam, dass die Ohnmacht nur vorgetäuscht war, teilte ihnen der Detektiv mit, dass die Frau (30) zuvor an einem räuberischen Diebstahl beteiligt war. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten die Polizisten erkennen, wie die Frau mit zwei Kindern und einem weiteren jungen Mann einen Drogeriemarkt betrat. Sie suchte sich Modeschmuck aus, den der bislang Unbekannte sich in die Jackentaschen steckte. Als der Ladendetektiv (42) die Personen vor dem Markt ansprach und den Haupttäter festhielt, biss dieser dem 42-Jährigen in die Hand und flüchtete. Da sie keine Ausweispapiere dabei hatte, fuhren die Polizisten mit der 30-Jährigen zu ihrer Wohnanschrift. Dort wartete schon der Junge (14), der geflüchtet war. Gegen ihn und die Frau leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Der Verbleib der Beute ist bislang unbekannt. Der Detektiv begab sich selbständig in ambulante Behandlung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell