POL-DU: Dellviertel: Zwei mutmaßliche Parfumdiebe ertappt - Festnahme

Duisburg (ots) - Ein Ladendetektiv (33) verfolgte am Dienstag (4. Dezember) um 17:20 Uhr zwei Ladendiebe bis zu einem Kiosk auf der Häuserstraße und verständigte die Polizei. Die beiden Männer (45, 32) haben nach Angaben des Detektivs zuvor in einem Kaufhaus auf der Düsseldorfer Straße zwei Parfumflakons eingesteckt und das Kaufhaus verlassen. Als die Beamten den Kiosk betraten, räumten die Verdächtigen ein, das Parfum gestohlen und an die Betreiberin des Kiosks (48) veräußert zu haben. Die Polizisten leiteten gegen beide ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ein. Da die vermeintlichen Diebe keinen festen Wohnsitz haben und bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sind, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden beide heute dem Haftrichter vorgeführt. Die mutmaßliche Ankäuferin des Parfums erwartet ein Strafverfahren wegen Verdachtes der Hehlerei.

