POL-DU: Aldenrade: Mutmaßliche Ladendiebin ertappt - Festnahme

Duisburg (ots) - Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstag (20. November) eine Frau, die in einem Supermarkt auf dem Kometenplatz die Sicherungsetiketten an fünf Whisky-Flaschen entfernte. Als die 30-Jährige das Diebesgut in einem Trolli verstaute, sprach er sie an. Die verständigten Polizisten konnten bei der Diebin keinen Ausweis auffinden. Auf der Wache stellten die Beamten fest, dass die Wohnungslose bereits wegen zahlreicher ähnlicher Taten in Erscheinung getreten ist. Die Beamten nahmen die Drogenkonsumentin vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Haftbefehl. Die Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell