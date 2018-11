POL-DU: Altstadt: Rotlicht missachtet und Drogen dabei

Duisburg (ots) - Am Donnerstag (22. November) zog um 2:00 Uhr ein Auto aus den Niederlanden die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife auf sich. Der Fahrer missachtete auf der Straße Marientor das Rotlicht einer Ampel und fuhr in Schlangenlinien auf die L60. Da der Fahrer (20) trotz Dunkelheit enge Pupillen hatte und kaum Alkohol konsumiert hat, verdächtigten die Beamten ihn unter Drogeneinfluss zu stehen. Er räumte den Konsum ein und musste mit zur Blutprobenentnahme. Als der Beifahrer (20) nervöser wurde und etwas vor den Beamten zu verstecken versuchte, durchsuchten sie ihn. In seiner Kleidung fanden die Polizisten Drogen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Drogen des Beifahrers stellten die Beamten sich und leiteten ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes ein.

