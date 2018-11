POL-DU: Mittelmeiderich: Fahrscheinkontrolle eskaliert

Duisburg (ots) - Am Freitag (16. November) zwei Kontrolleure gegen 14:15 Uhr einen Fahrgast (24) in der Straßenbahn beim Schwarzfahren ertappt haben. Ohne sich auszuweisen stieg der Mann an der Haltestelle ZOB aus. Als die Kontrolleure (37, 31) ihn am Arm packten und die Polizei verständigten, ballte er die Fäuste und drohte beide abzustechen. Er riss sich los und rannte in eine Pizzeria, um sich ein Messer zu holen. Die Kontrolleure hielten daraufhin die Eingangstüre zu und sperrten den Duisburger ein. Als die Polizei eintraf, war er weiter aggressiv und beleidigte alle Beteiligten. Da er behauptete, ein Kontrolleur hätte ihn zuvor mit Pfefferspray besprüht, ermitteln die Beamten nun gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 24-Jährigen unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung.

