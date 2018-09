POL-DU: Bissingheim: Praktikant entblößt sich vor Mädchen

Duisburg (ots) - Ein 14 Jahre alter Praktikant hat sich am Freitag (7. September) um 11:15 Uhr in einem Kindergarten in Bissingheim vor einer Fünfjährigen entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Erzieherin hatte ihn dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen den Jugendlichen wegen Exhibitionismus vor Kindern aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell