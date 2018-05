POL-DU: Dellviertel: Gas mit Bremse verwechselt

Duisburg (ots) - Ein 87-Jähriger Autofahrer hat am Mittwoch (2. Mai) um 10:30 Uhr beim Abbiegen von der Johanniterstraße auf die Heerstraße das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. Er fuhr quer über die Fahrbahn, stieß einen Begrenzungsstein in den Außensitzbereich eines Cafés und prallte vor einen Baum. Niemand wurde verletzt. Der Senior kam vorsorglich mit einem Rettungswagen zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Subaru war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

